Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге в ограниченной форме из-за пандемии COVID-19 и погодных условий. Об этом заявила журналистам свердловский министр культуры Светлана Учайкина.

ИА REGNUM «Уральская ночь музыки»

«Будет ограничено количество музыкантов и снижено количество площадок», — сказала чиновница.

Кроме того, фестиваль может проходить на закрытых площадках, а не на улице — из-за погоды. Возможно, «Ночь» проведут в конце сентября или начале октября, но точную дату организаторы назовут позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году «Ночь музыки» провели в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 сентября.

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