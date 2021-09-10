Воронеж, 10 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Автономное учреждение Воронежской области «РИА «Воронеж» сообщило о возможном взломе почтового ящика, с которого СМИ было отправлено сообщение о якобы произошедшей вспышке дизентерии на военном полигоне под Воронежем. Об этом сообщили в учреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Представитель «РИА «Воронеж» уточнил, что письмо с информацией Управления Роспотребнадзора по Воронежской области было отправлено с почтового ящика нижнедевицкого филиала АУ ВО «РИА «Воронеж» — редакция районной газеты «Ленинский завет».

«Проверкой установлено, что данное письмо не отправлялось сотрудниками редакции газеты «Ленинский завет». Вероятно, почтовый ящик был взломан, с целью распространения недостоверной информации. Приносим извинения за возникшую ситуацию», — сообщается в письме», — сообщили в учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежские СМИ получили письма якобы управления Роспотребнадзора о вспышке дизентерии среди военнослужащих — участников учений на военном полигоне «Погоново». Позже в ЗВО заявили. что информация не соответствует действительности.