Берлин, 10 сентября 2021, 15:46 — REGNUM Противодействие проекту «Северный поток — 2» не помогло, строительство газопровода завершается. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил 10 сентября на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Он отметил, что польская сторона не изменила позицию относительно оценки этой инвестиции. Евросоюзу следует сосредоточиться на недопущении возможных рисков, связанных с запуском газопровода и усилением российского влияния.
«Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», — признал Рау.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Газпром» объявила, что газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен, далее запланированы пусконаладочные работы.
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