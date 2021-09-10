Берлин, 10 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Противодействие проекту «Северный поток — 2» не помогло, строительство газопровода завершается. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил 10 сентября на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Vargunn Збигнев Рау

Он отметил, что польская сторона не изменила позицию относительно оценки этой инвестиции. Евросоюзу следует сосредоточиться на недопущении возможных рисков, связанных с запуском газопровода и усилением российского влияния.

«Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», — признал Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Газпром» объявила, что газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен, далее запланированы пусконаладочные работы.

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