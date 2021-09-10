Новотроицк, Оренбургская область, 10 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области 10 сентября работал губернатор Денис Паслер. Главными вопросами повестки стали городское благоустройство и темы экологии и экономики.

Orenburg-gov.ru Доменная печь

Глава региона отчитал подрядчика, который серьезно отстаёт от плана работ по благоустройству Молодежной Аллеи в городе Новотроицк. Паслер обратил внимание подрядчика и главы города на качество укладки плитки, установку опор освещения, дал задание подрядчику устранить дефекты и усилить авторский надзор за реализацией проекта и подчеркнул необходимость строго следовать проекту.

Orenburg-gov.ru Работа доменной печи

На предприятии «Уральская сталь» сегодня состоялось знаковое событие — запуск новой доменной печи №3. В церемонии принял участие губернатор.

«Я высоко оцениваю масштаб работы «Уральской стали» по модернизации оборудования и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Новая ТЭЦ, доменные печи №2 и №3 — это инвестиции в будущее предприятия, принципиально иные технологии с точки зрения выбросов в атмосферу, — отметил Денис Паслер. — Уверен, у предприятия в планах еще много проектов, которые показывают ответственный подход «Уральской стали» и группы компаний «Металлоинвест» к ведению бизнеса».

Преимуществом новых доменных печей №2 и 3 является возможность работы на шихте с использованием до 95% железорудных окатышей. Годовой объем производства чугуна на ДП-3 увеличится на 8%, до более 1 млн тонн в год.

В проект модернизации доменной печи инвестировано 3,8 млрд рублей. Как подчеркнул управляющий директор «Уральской стали» Ильдар Искаков, запуском модернизированной доменной печи №3 завершился масштабный проект реконструкции доменного производства «Уральской стали». Создан современный мощный производственный комплекс ДП-2 и ДП-3 общей производительностью около 2 млн тонн чугуна в год.

«Модернизация позволила повысить экологичность производства: потребление кокса новыми печами снижено на 5%, кроме этого снижены выбросы в атмосферу и эмиссия парниковых газов», — сказал он.

Больше 10 млрд рублей потратит «Уральская сталь» на природосберегающие мероприятий в Новотроицке. Сегодня, 10 сентября, Денис Паслер подписал с предприятием соглашение о взаимодействии в рамках улучшения экологической обстановки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города.

Orenburg-gov.ru Подписание соглашения

«Снижение негативного воздействия на атмосферу — это наша общая с бизнесом задача, которая требует от предприятий серьезных инвестиций и больших трудозатрат. С 2019 года мы ведём в регионе системную работу по улучшению экологической обстановки. Компания «Металлоинвест» в этом направлении является примером для других предприятий. Подписанное сегодня соглашение — это серьезный шаг и большие инвестиции в здоровье и благополучие жителей Новотроицка и востока области. Я благодарен Алишеру Бурхановичу Усманову, который внимательно относится к развитию холдинга, руководителям «Металлоинвеста» и «Уральской стали», которые быстро включились в экологическую повестку региона. Подобную работу мы системно проводим с компаниями по всей области — и это не последнее подобное соглашение», — заострил внимание губернатор Оренбуржья.

Планируется, что комплекс мероприятий градообразующее предприятие реализует до 2026 года. Значительные инвестиции будут вложены в модернизацию газоочистного оборудования и систем аспирации электросталеплавильного цеха, реконструкцию литейных дворов доменных печей, модернизацию систем очистки агломерационных газов, создание системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и другие проекты.