Мурманск, 10 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В районе бухты Долгая щель в Баренцевом море третьи сутки идут поиски рыбаков с потерпевшего крушение катера.

Цитата из к/ф «Акварель», реж. Виктор Косаковский. 2018. Великобритания, Германия, Дания, США Море

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, на месте происшествия работают сотрудники Инспекторского участка Никель ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, которые проводят осмотр водной акватории и береговой линии.

«Морским спасательно-координационным центром продолжаются работы по оповещению проходящих судов о происшествии и необходимости вести тщательное наблюдение в поисковом районе», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, катер с пятью рыбаками перевернулся в бухте 7 сентября. Один человек выжил.