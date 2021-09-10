Москва, 10 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Узкие места в глобальных цепочках поставок являются фактором инфляции в российской экономике, и несмотря на их внешний характер, денежно-кредитная политика должна на них реагировать. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«В последнее время звучат высказывания, что раз денежно-кредитная политика на эти факторы повлиять не может, то их следует полностью проигнорировать», — заявила Набиуллина.

«Данный взгляд не учитывает одного важного обстоятельства: все эти факторы влияют на инфляционные ожидания, которые в свою очередь влияют на настроения и поведение потребителей. И тем самым влекут за собой инфляцию по широкому кругу товаров», — подчеркнула она.

По её словам, более высокие инфляционные ожидания влекут рост спроса и усиливают перенос издержек на потребителей.

«Это позволяет предприятиям практически полностью переносить издержки в цены, и тем самым поддержать или даже увеличить свою рентабельность, что, в свою очередь, снижает стимулы по сокращению издержек, повышению производительности труда», — указала Набиуллина.