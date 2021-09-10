Волгоград, 10 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Торжественная церемония специального гашения почтового блока, посвящённого 800-летию со дня рождения полководца Александра Невского, пройдёт 12 сентября в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе администрации региона.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР Александр Невский

На марке изображена картина Павла Корина «Александр Невский» (1942 год, из коллекции Третьяковской галереи), а также Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге и военные атрибуты. Коллекционеры смогут приобрести и конверты «первого дня» с художественной обложкой, внутри которых — почтовый блок и виньетка. Специальное гашение юбилейных марок начнётся 12 сентября в 10:00 у воссозданного собора Александра Невского. Здесь же откроется выставка под открытым небом, посвящённая истории храма.

Всего выпущено 40 тысяч памятных экземпляров, в Волгоградскую область поступило 2,5 тысячи почтовых блоков. Кроме Волгограда, который стал одной из федеральных площадок празднования юбилея Александра Невского, спецгашение проведут ещё в 13 городах России.