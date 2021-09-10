Липецк, 10 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Липецке 8 сентября задержали 37-летнего жителя города Воронежа, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании автовокзала. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе регионального управления МВД.

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Мужчина позвонил в «службу 112» и сообщил, что якобы заложил взрывное устройство в здании автовокзала в Липецке. На место выехали экстренные службы, вокзал и прилегающую территорию проверили, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемого установили и задержали, он находится под подпиской о невыезде. Воронежцу грозит до трёх лет принудительных работ.