Пенза, 10 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Пензенской области появился первый оригинальный «дом культуры» стоимостью более 5 млн рублей на базе автомобиля «ПАЗ». Автоклуб приобрели в рамках нацпроекта «Культура» для информационно-досугового центра Белинского района, сообщает минкультуры и туризма области.

Pnzreg.ru Автоклуб в Пензенской области

В передвижном мобильном центре можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб трансформируется в концертную площадку и оборудован световым, звуковым, а также видеооборудованием. Машина оснащена дизель-генератором и автономными источниками электроэнергии.

На территории Белинского района находится 46 сел, большинство из них не имеет собственных домов культуры.

По словам директора районного культурного информационно-досугового центра Марины Андрюшиной, с появлением автоклуба добавятся массовые мероприятия с привлечением зрителей всех возрастов, увеличится география. Жители отдаленных сел смогут на современной, оборудованной звуковой и световой техникой сцене увидеть концерты районных коллективов и кинофильмы, уточнила она.

В Пензенской области до конца года в рамках нацпроекта «Культура» появятся еще четыре передвижных многофункциональных культурных центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для семи районов Марий Эл поставят многофункциональные культурные центры (автоклубы) в рамках национального проекта «Культура».

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