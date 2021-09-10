Москва, 10 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Китае созданы значительные государственные резервы не только нефти, но и ряда других видов сырья, в частности, цветных металлов, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Finweb.hnonline.sk Нефть

«Теоретически, эти запасы способны краткосрочно повлиять на цены мирового рынка, но, скорее, именно психологически, по факту того, что они начали впервые поступать на рынок. Ровно так же они влияли, когда Китай скупал подешевевшую нефть.

Прежде запасы на рынок не выставлялись, только накапливались. Сейчас продажи, которые будут проводиться на аукционах, к которым будут допущены только китайские компании, мотивируются ростом производственной инфляции в стране и стремлением повысить доступность сырья для китайских компаний для сохранения темпов роста занятости и производства.

Прежде Народный банк КНР высказался в том духе, что не станет смягчать монетарную политику ради этих целей. Получается, вместо денег бизнесу помогут сырьем из государственных резервов. Посмотрим, что из этого получится — резервы, в отличие от способности ФРС печатать новые деньги, конечны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай впервые выставит на продажу нефть из национальных резервов, говорится в сообщении государственного управления продовольственных и материальных резервов страны.

Читайте также: Китай выпустит на рынок резервную нефть из-за роста цен