Москва, 10 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряженности — очень плохой прием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Флаги России и Украины

«Да и в здравом уме невозможно себе представить, чтобы Россия начала войну против своего братского народа. А вот свидетелями военной агрессии киевских властей в Донбассе мы являемся уже восьмой год», — отметил Слуцкий.

При этом, по мнению парламентария, внимания заслуживает и другой пассаж Зеленского о том, что после этой «войны» никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией.

«И это после прошедших в четверг (9 сентября — ИА REGNUM) насыщенных и конструктивных переговоров президентов России и Белоруссии, в ходе которых были приняты важнейшие решения в рамках процесса интеграции! Президент Украины явно выпал из повестки», — констатировал Слуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. По его словам, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».