Аддис-Абеба, 10 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Членство Гвинеи в Африканском союзе (АС) приостановлено после ранее произошедшего в стране военного переворота. Об этом 10 сентября сообщает Совет мира и безопасности АС на своей странице в соцсети Twitter.

Daryona Карта Гвинеи

«Совет <…> решил отстранить Гвинейскую Республику от всех видов деятельности и (членства во) всех руководящих органах АС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные, захватившие власть в Гвинее, на время заморозили счета государственных учреждений и ряда должностных лиц.

Отметим, в Гвинее произошел военный переворот, в результате которого в стране был установлен комендантский час, а также закрыты границы с другими государствами. Позднее военные анонсировали «переходный период» в Гвинее после смены власти.