Махачкала, 10 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Материальную базу медицинских организаций Дагестана укрепили за счет приобретения новых автомобилей. В республику поступили еще 24 автотранспортных средства. Это машины марки «Соболь», ключи от которых уже передал в медучреждения городов и районов замминистра здравоохранения Салман Ахмедов, сообщили 10 сентября в пресс-службе ведомства.

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Санитарный автотранспорт поступил по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этим машинам медики смогут быстрее попадать к больным, проживающим в труднодоступной местности.

С их помощью можно будет также ускорить проведение лабораторно-диагностических исследований, отметили и в минздраве. Всего ведомство получило в 2021 году для укрепления первичного звена здравоохранения 177 автомобилей.

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