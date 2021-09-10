Самара, 10 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Новый Дворец спорта в Самаре откроет свои двери 15 сентября. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

ООО «ВТС-П» Проект нового Дворца спорта в Самаре

Сообщается, что его строительство удалось завершить раньше срока. В новом спортивном сооружении планирует проводить матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС. Выступать здесь будут и спортсмены баскетбольной команды «Самара».

"Так же ледовый комплекс откроет двери для фигуристов и керлингистов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что это первый профессиональный лед для кёрлинга в Самарской области и одна из немногих площадок в РФ такого уровня.