Минск, , 15:27 — REGNUM Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной безопасности в рамках заседания Совета министров Союзного государства в Минске.

Владимир Макей и Сергей Лавров подписывают соглашение. 2015 Kremlin.ru

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, тематика международной безопасности, взаимодействие на международных площадках, а также ход подготовки заседания совместной коллегии МИД двух стран», — говорится в сообщении МИД Белоруссии в Facebook.

Отмечается, что стороны достигли договорённости о продолжении контактов, в том числе в ходе предстоящих многосторонних мероприятий по линии ОДКБ, ШОС и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что новые интеграционные соглашения России и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада.

Он уточнил, что ненадежность «западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна».

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