Москва, 10 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Тесное сотрудничество России и Белоруссии предопределено, как географически, так и исторически. В тоже время, интеграция двух, хотя и братских, но все-таки независимы государств, имеет свои пределы, которые вряд ли будут преодолены в обозримом будущем, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

«Связано это не только с чисто политическими аспектами взаимодействия наших стран, но, даже в большей степени, с общехозяйственной и финансовой составляющими сотрудничества. Самодостаточность российской экономики, уровень ее развития и объем, естественным образом, ставят нашего соседа в зависимое положение.

Особенно это заметно в энергетической сфере и договоренности, достигнутые по этому направлению, могут послужить хорошей основой хозяйственной стабилизации в Белоруссии.

Конечно, согласование различных аспектов экономического сотрудничества, ведущих к упорядочиванию хозяйственного взаимодействия двух государств, выгодно и нашей стране.

По мере реализации утвержденных программ, вполне возможно реальное формирование экономического пространства, с унифицированными таможенными и налоговыми требованиями, что облегчит трансграничную торговлю, активизировав деятельность российского бизнеса в Белоруссии.

Кроме того, снятие ограничений на перемещение рабочей силы, может способствовать стабилизации рынка труда в нашей стране. Нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве, в строительстве, а также в ряде регионов (Сибирь, Дальний Восток, где разворачивается реализация масштабных инфраструктурных проектов), частично может быть восполнена мигрантами из Белоруссии.

Конечно, слияние двух государств в единое целое, скорее декларация, чем реальная возможность. Подобная форма объединения возможна, лишь при наличии определенных экономических предпосылок, как дальновидно было замечено руководителем нашей страны.

Фундаментальная же несопоставимость (как по объемам, так и эффективности) хозяйственных систем России и Белоруссии, делают возможным формирования единого государства лишь под эгидой более мощной державы.

В этом контексте, скажем, создания единой валюты, вряд ли можно рассматривать, в качестве реальной перспективы. Сама по себе, эта идея предполагает объединение денежных систем двух стран, с единым эмиссионным центром, что де-факто будет означать утрату суверенитета более слабым и более зависимым государством», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что по Союзному государству согласованы 28 программ.

Читайте также: Путин и Лукашенко согласовали программы по Союзному государству