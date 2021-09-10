Тамбов, 10 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 10 сентября, побывал на Мичуринском локомотиворемонтном заводе «Милорем», который играет большую роль в региональной экономике, сообщилиИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин посетил завод «Милорем» и пообщался с коллективом

Предприятию исполнилось 155 лет. В прошлом году решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики завод включен в перечень системообразующих предприятий страны, что позволило воспользоваться мерами государственной поддержки.

На заводе выполняется полный цикл производственных работ по ремонту и модернизации тепловозов нескольких серий. «Милорем» уже не первый год работает в направлении импортозамещения. Он является основным предприятием в России по капитальному ремонту и восстановлению чешского маневрового тепловоза серии ЧМЭ-3. Освоено производство более 1200 единиц запасных частей для ремонта тепловозной группы. В меняющихся экономических условиях предприятие осваивает новые производства.

В настоящее время на предприятии внедряется концепция «Бережливое производство», которая ориентирована на борьбу с потерями всех видов, повышение производительности труда и должна привести к улучшению качества выпускаемой продукции.

Производственная программа «Милорема» нацелена на модернизацию производства. Общий объем инвестиций в новый цех, который заработает на полную мощность к 2025 году, составляет почти 700 млн рублей. Модернизация мощностей почти вдвое увеличит заказы по ремонту секций локомотивов от РЖД, а, значит, будут созданы десятки новых рабочих мест.

«Предприятие имеет хорошие резервы для своего развития и роста», — отметил Александр Никитин во время встречи с коллективом предприятия.

Работники завода помнят, как губернатор Александр Никитин спас его во времена экономического кризиса, договорившись с президентом ОАО «Российские железные дороги» о дополнительной загрузке предприятия заказами. Власти отмечают, что сегодня финансово-экономическое состояние «Милорема» стабильное.