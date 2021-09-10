Москва, 10 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Экономика России практически восстановилась после кризиса 2020 года. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Число открытых вакансий находится на максимальных уровнях. Высокий спрос на трудовые ресурсы в строительстве, транспорте, в целом ряде обрабатывающих производств, в торговле», — заявила Набиуллина.

Это те отрасли, где восстановление началось раньше, происходило быстрее и где спрос превышает доковидные уровни, отметила она.

«Дальнейшее расширение выпуска возможно за счёт восстановления трудовой миграции, но прежде всего — за счёт роста производительности труда. Всё это означает, что после завершения восстановительной стадии экономика будет развиваться более плавными, более постепенными темпами, чем тот восстановительный рост производства, который мы наблюдали в течение последних 12 месяцев», — указала председатель Банка России.