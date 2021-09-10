Минск, 10 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Литовские пограничники применили насилие к трём беженцам из Сенегала и пытались выдворить их на территорию Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано 10 сентября в телеграм-канале белорусского госпогранкомитета.

(сс) CWitte Граница

Литовская сторона, говорится в сообщении, по-прежнему пользуется силовыми методами на фоне призывов к гуманному обращению с беженцами. Очередной инцидент произошёл на участке погранзаставы «Бенякони».

Белорусским пограничникам сенегальцы рассказали, что были задержаны на территории Литвы. Они попытались просить о защите и статусе беженца, но их просто избили.

«Помимо этого, им угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем посадили людей в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью», — добавили в госпогранкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как нет «ни денег, ни сил». Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

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