Бейрут, 10 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Состав правительства национального спасения, которое займется проведением реформ и реконструкцией Бейрута после прошлогоднего взрыва в морском порту, утверждён в Ливане. Об этом 10 сентября сообщили в канцелярии главы государства.

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Декрет о новом правительствево главе с премьер-министром Наджибом Микати подписал президент страны Мишель Аун.

«Правительство состоит из 24 министров, половина постов принадлежит христианам и половина — выходцам из мусульманских общин», — уточнил секретарь канцелярии главы государства Антуан Шукейр.

Так, министерство иностранных дел Ливана возглавил Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), главой минобороны стал Морис Слим (православный), министром финансов назначен Юсеф Халиль (мусульманин-шиит), главой МВД генерал Марван Зейн из суннитской общины, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий премьер-министр Ливана Саад Харири 15 июля подал в отставку, не получив согласия президента Мишеля Ауна на формирование правительства в предложенном составе. На этот пост был назначен Наджиб Микати, который заявил что в ближайшие 100 дней в новой должности он остановит «распространение пожара», который привёл страну к худшему кризису за всю историю.