Тбилиси, 10 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Социологический опрос, проведённый в Грузии по заказу правящей партии «Грузинская мечта», показал, что она является наиболее популярной политсилой в стране. Об этом 10 сентября объявил на брифинге исполнительный секретарь «Мечты» Мамука Мдинарадзе.

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Он сообщил, что жителям Грузии задавали вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы были завтра. 48,6% респондентов назвали правящую партию. На втором месте оказалась партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую поддержали 27,1% опрошенных.

Мдинарадзе также сообщил, что третье место в списке заняла партия «За Грузию», которую назвали 5,8% респондентов. Остальные партии получили до 4% «голосов» опрошенных.

«Полевые работы были проведены с 4 по 8 сентября. В рамках исследования были опрошены 2975 человек. Погрешность составляет 3%», — сказал секретарь «Мечты».

Стоит отметить, что ранее в Грузии был опубликован опрос компании Edison Research. На нём за правящую партию высказались 33%, за ЕНД — 25%, а за «За Грузию» — 10%.