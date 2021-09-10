Афины , , 16:00 — REGNUM Управление гражданской авиации Греции 10 сентября объявило о дальнейшем продлении действующей директивы по сдерживанию распространения коронавируса. Меры действуют с 10 сентября по 6:00 пятницы, 17 сентября. В сообщении, которое распространило управление, изложены условия для въезда на территорию Греции иностранными рейсами.

В самолете Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

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В частности, в отношении прибывающих из-за рубежа граждан предусматриваются следующие меры.

Директива по авиации запрещает въезд в Грецию граждан третьих стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, и их детей. Исключение действует для пассажиров, путешествующих по существенным причинам, и постоянных жителей следующих 36 стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Япония, Ливан, Азербайджан, Армения, Молдавия, Бруней, Сан-Марино, Андорра, Ватикан, Монако, Турция, Косово.

Все путешественники в Грецию, независимо от национальности, должны заполнить электронную форму поиска пассажиров по электронному адресу https://travel.gov.gr в любое время до вылета рейса в Грецию. Подтверждение заполнения электронной формы, которое система автоматически отправляет пассажиру по электронной почте, считается необходимым проездным документом.

Для въезда в Грецию пассажиры также должны иметь либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР/экспресс-теста, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19.