Уфа, 10 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Численность безработных с начала года в три раза уменьшилась в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

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Сообщается, что рынок труда в Башкирии вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии. Так, количество безработных жителей, которые зарегистрированы в центрах занятости населения региона, составило 34,4 тысяч человек, что в три раза меньше, чем на начало 2021 года.

«Одним из важных инструментов стабилизации ситуации на рынке труда в текущем году стала реализация комплекса мер по восстановлению численности занятого населения Башкирии. Все мероприятия в рамках него были направлены на восстановление численности до допандемических значений, в первую очередь, граждан, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, a также создание новых и сохранение существующих рабочих мест», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрия Мельникова.

Отмечается, что согласно данным на 1 сентября текущего года в Башкирии количество трудоустроенных или другим образом восстановивших занятость составила 37 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о сокращении численности работников в АПК республики.