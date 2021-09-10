Москва, 10 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Рынок был готов к повышению Банком России ключевой ставки с 6,5% до 6,75% годовых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

При этом есть основания полагать, что цикл повышения ставки на этом завершен, «поскольку темпы инфляции в ближайшей перспективе могут сблизиться с целевыми показателями», отметил Аксаков.

Он уверен, что соответствующая коррекция ставок по кредитам и депозитам не заставит себя ждать, но радикальных изменений в кредитовании реального сектора банками не будет.

В то же время, рассуждает парламентарий, для низкомаржинального бизнеса даже небольшое повышение стоимости заемных средств может быть чувствительным.

«На этом фоне важно продолжить реализацию программ, стимулирующих кредитование производства, прежде всего субсидирование кредитов сельхозпроизводителям и субъектам МСП, а также увеличивать объемы таких программ и расширять круг участвующих в них банков», — отметил Аксаков.

Парламентарий указал на то, что повышение коснется ставок не только по кредитам, но и по депозитам.

«Более привлекательные условия по вкладам могут способствовать обратному перетоку средств частных лиц на срочные депозиты в банках с текущих счетов или из альтернативных, более доходных, но и более рисковых инструментов, что улучшит фондирование банковской системы», — рассуждает глава комитета.

Ключевая ставка может быть вновь увеличена на ближайших заседаниях совета директоров Банка России, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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