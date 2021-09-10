Москва, 10 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Очередной этап программы туристического кэшбэка в России, безусловно, стал наиболее успешным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Туризм

«За 8 месяцев российские граждан приобрели туры и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд. рублей, получив обратно в виде кэшбэка около 6,7 млрд. рублей.

Позитивный эффект от программы подтвердили и представители бизнеса. Туроператоры, ориентированные на внутренний туризм смогли вернуться к показателям доходности до пандемийного периода, либо даже превзойти их на 15−25%.

По результатам четвертого сезона действия программы регионами-лидерами на рынке внутреннего туризма остались: Краснодарский край, Республика Крым.

Особо были востребованы оздоровительные туры в Тюменскую область и на Алтайский край.

Сохранили высокие показатели по приему туристов: Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.

Скорее всего, стимулирование развития внутреннего туризма со стороны Ростуризма должно продолжаться. Туристический рынок по-прежнему неустойчив и любые вспышки коронавирусной инфекции или ограничения негативно на нем отражаются.

Кроме того, открытие международных направлений меняет приоритеты отдыха у наших туристов.

Для того, чтобы сохранить стремление российских туристов изучать разные уголки нашей страны, стимулировать развитие туризма в регионах, материальная поддержка со стороны государственных структур крайне необходима», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростуризме заявили, что в России досрочно завершились продажи туров в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка.

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