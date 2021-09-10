Москва, 10 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На авторынке России представлен кроссовер Peugeot 2008 с новым 150-сильным мотором PureTech. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Peugeot Peugeot 2008

Мотор идет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль теперь может проехать с 0 до 100 км/ч за 8,7 секунд, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,1 литров на 100 км.

Также модель оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go, системой автоматического экстренного торможения с увеличенным диапазоном работы, системой удержания в центре полосы движения и системой помощи при параллельной и перпендикулярной парковке.

Выпускается новинка на предприятии компании в испанском городе Виго.

Напомним, моторная линейка нового Peugeot 2008 также состоит из 100-сильного мотора на 1,2 л, который сочетается с шестиступенчатой механической трансмиссией.

Читайте также: В России появился новый Volkswagen Caddy PanAmericana