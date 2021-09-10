Кронштадт, Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Кронштадтском районе Петербурга пожарные локализовали пожар на корабле на территории Кронштадтского морского завода. По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, загорелась надстройка двухпалубного корабля, размером 12×49 метров, находящегося в сухом доке завода.

ИА REGNUM Корабли в Кронштадте

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы 10 сентября в 14:23 мск с Петровской улицы, дом 2, где находится судоремонтное предприятие.

В 14:34 ранг пожара был повышен до № 2. В 15:06 пожар был локализован.

«Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в Главке МЧС, добавив, что ликвидацией пожара заняты от МЧС 10 единиц техники и 45 человек личного состава.