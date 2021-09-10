Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В связи с масштабным ростом цен на строительные материалы на внутрироссийском рынке власти Ленобласти разрешили подрядчикам, выполняющим работы по созданию социальной инфраструктуры, увеличивать стоимость контракта при резком удорожании строительных материалов, при соблюдении ряда условий.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

«Это позволит существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию многих объектов социального и жилого назначения и избежать ситуаций, когда приходится расторгать договорные отношения с надежными партнерами», — сказал 10 сентября и.о. зампредседателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский на XII Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

Увеличение стоимости контракта не должно привести к увеличению срока и цены исполнения работ более чем на 30% или к пересмотру проекта; изменения в договоре необходимо обосновать документально и согласовать с заказчиком; удорожание контрактов стоимостью более 100 миллионов рублей возможно только через через государственную экспертизу.

По данным Управления строительства Ленинградской области в первом квартале 2021 года средняя стоимость контракта на строительство социальных объектов увеличилась на 7−15%, при том, что сталь, используемая при строительстве, подорожала примерно на 230%, став лидером роста цен среди стройматериалов. Из-за этого семь государственных и муниципальных контрактов оказалось на грани расторжения.

Как отметили в областном правительстве, корректировки в законодательство Ленинградской области внесены после выхода постановления правительства РФ № 1315 от 9 августа 2021 года, установившего порядок изменения стоимости контрактов в зависимости от динамики цен на стройматериалы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам своего участия в Московском финансовом форуме заявил, что «рост цен, необоснованный ни внутренними условиями производства, ни стоимостью сырья, сегодня наблюдается по целому ряду отраслей».

«Считаю, здесь будет уместным государственное регулирование как в интересах внутреннего потребителя, так и для решения государственной задачи сокращения издержек производств и роста производительности труда», — сказал глава региона.