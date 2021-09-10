Брюссель, 10 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против российских и украинских физических лиц и организаций, назначенные «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», продлены на полгода. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

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«Документы были одобрены советом в ходе письменной процедуры», — указано в заявлении.

Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года. Санкционные списки остались без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, персональные санкции ЕС, связанные с обвинениями в подрыве «территориальной целостности и суверенитета Украины», действуют с марта 2014 года. Евросоюз регулярно продлевает их на шесть месяцев. Для фигурантов черных списков ограничены поездки, их активы в ЕС заморожены. С октября 2020 года в этих списках — 177 лиц и 48 организаций.

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