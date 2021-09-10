В развитии экономики России сохраняется неоднородность — Набиуллина
Москва, 10 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Экономика России неравномерно восстанавливается после пандемического кризиса. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Банк России
«В развитии экономики есть неоднородность. Пандемия внесла значительные изменения в работу повседневную жизнь населения и бизнеса. Подстройка экономики к этим изменениям проявляется в сохраняющейся неоднородности ситуации в разрезе отдельных секторов», — заявила Набиуллина.
«Помимо уже упомянутой нефтяной отрасли, пока ниже своего допандемического уровня всё ещё остаются пассажирские перевозки и международный туризм», — указала она.