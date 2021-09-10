Хмельницкий, Украина, 10 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Последний известный памятник российскому революционеру, первому председателю Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создателю Советского Союза Владимиру Ильичу Ленину снесли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил основатель общественного движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Снесли последний памятник Ленину в Хмельницкой области, который стоял в селе Милевцы возле Каменец-Подольского. На очереди два в Винницкой и один в Полтавской областях», — написал он в своем сообщении.

Также Поздняков добавил, что до конца года возглавляемое им движение собирается уничтожить все памятники Ленину на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией.