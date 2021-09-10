Москва, 10 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является экономическим, а не политическим проектом. Об этом 10 сентября заявил временный поверенный в делах Австрийской Республики в Российской Федерации Роберт Гершнер на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«Мы прочитали, что сегодня этот проект завершен технически. Австрия всегда разделяла мнение, что газопровод «Северный поток — 2» — это экономический проект», — сказал Гершнер.

При этом дипломат заявил, что Австрия, наряду с этим признает, что проект такого масштаба не может не иметь политической важности. Причем это не обязательно касается европейской энергетической безопасности. Вопрос скорее сводится к тому, насколько Евросоюз зависим от российского газа. В то же время СП-2 укрепляет отношения России и Евросоюза.

«Этот проект создает определенную дополнительную связь между Россией и Европой. И физически, и метафорически. И мы идейно не против этого. Я полагаю, что касательно этого проекта, самое главное — проанализировать, какие политические последствия могут быть и найти золотую середину и правильный подход, чтобы ответить на все беспокойства, которые связаны с этим проектом», — заявил Гершнер.