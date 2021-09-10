Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не допустит проведения досрочных выборов в парламент Грузии, что позволит сосредоточиттся на укреплении стабильности в стране. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, представляя кандидата в мэры Казбеги от «Мечты».

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

Он заявил, что в ходе предстоящих выборов в органы местного самоуправления во всех регионах победят кандидаты от правящей партии. Они будут развивать местное производство и создавать рабочие места.

«Хочу ещё раз сказать, что мы твердо продолжим управлять нашей страной. «Грузинская мечта» побеждает и победит во всех городах и во всех муниципалитетах. Мы никому не позволим устроить какую-либо провокацию», — сказал Гарибашвили.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий требуют досрочных парламентских выборов, а местные выборы называют «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта».

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