Москва, 10 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В департаменте спорта Москвы ИА REGNUM подтвердили происшествие в дошкольном учреждении на западе столицы. Как оказалось, детей действительно покусали осы.

(сс) Capri23auto Оса

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В ведомстве подтвердили, что во время прогулки от укусов насекомых пострадали четверо шестилетних детей и их воспитатель. На место инцидента были вызваны две бригады скорой помощи, которые осмотрели детей и оказали им и воспитателю необходимую помощь.

У двоих детей были диагностированы укусы в легкой степени тяжести, еще двоих — в средней форме. Пострадавших осмотрели медики и оказали необходимую помощь. Вызванные в детсад родители от госпитализации детей отказались и забрали их домой.

Кроме того, в департаменте пояснили, что работниками учреждения был произведен полный осмотр детского сада и прилегающей территории. В результате проверки насекомых не обнаружили.

Что касается подготовки дошкольного учреждения к приему детей, в департаменте спорта пояснили, что 3 сентября в помещениях детсада проводилась дезинсекция. В связи с произошедшим инцидентом на 10 сентября назначена еще одна процедура.