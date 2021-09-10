Москва, 10 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Не следует ждать резкого падения цен на нефтяном рынке в связи с новостями из Китая. Основной причиной для снижения цены по-прежнему остается распространение нового штамма коронавируса «Дельта», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

John Hill Добыча нефти в Китае

«При этом котировки поддерживаются последствия урагана «Ида» — около 75% мощностей в Мексиканском заливе остаются закрытыми.

Выпуск нефти из стратегических резервов Китая предназначен преимущественно для внутреннего рынка, то есть для китайских предприятий, которые участвуют в интеграции нефтепереработки и нефтехимии.

Цены на сырье активно растут. Поэтому основная цель данных мер — снижение давления на местные НПЗ. Тем более, в 2020 году Китай закупал большие объемы нефти по низким ценам в свои хранилища и теперь имеет возможность воспользоваться этим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, управление государственных резервов Китая объявило, что выпустит сырую нефть из своих национальных резервов на рынок, чтобы облегчить нагрузку на бизнес.

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