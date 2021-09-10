Москва, , 15:12 — REGNUM Рассылка российским СМИ ложной информации об учениях «Запад-2021» координируется с территории Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Учения «Запад-2017» Минобороны России

Ранее в СМИ появились сообщения о дизентерии, якобы выявленной у военнослужащих на учениях под Воронежем. Это фейк, информация абсолютно не соответствует действительности, отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за последние дни это уже не первая рассылка фальшивок, которая координируется «с территории Украины в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения».

Фейки пришли на электронные адреса многих российских СМИ, и некоторые, к сожалению, опубликовали из без проверки. Как сообщало ИА REGNUM, журналистам сообщили о якобы 350 случаях дизентерии на полигоне Погоново.

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