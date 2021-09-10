Уфа, 10 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Директора турагентства осудили за мошенничество в Уфе. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Wazobians.com За решеткой

В суде было установлено, что с 2018 по 2019 год фигурантка уголовного дела занимала должность директора турагентства «Ювента» и реализовывала жителям путевки в ОАЭ, Турцию и другие направления. При этом обвиняемая свои обязательства по оплате турпутевок и бронированию не выполнила. В результате пострадали 12 граждан: общая сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. 27-летняя подсудимая свою вину признала частично.

В результате суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого были удовлетворены и гражданские иски на сумму причиненного ущерба.

Осужденная была взята под стражу в зале суда.

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