Джакарта, 10 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что у прибывающих из Саудовской Аравии и Малайзии граждан обнаружили COVID-19, сообщает Kompas.

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В течение августа у 4,5% путешественников в Индонезии обнаружили коронавирус.

Наибольшее число зараженных коронавирусом прибыли из Саудовской Аравии (15%), Малайзии (8%), ОАЭ (3%), Южной Кореи (2%) и Японии (2%).

В период с 1 по 6 сентября у 2% прибывших в Индонезию граждан выявили коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиизаявила о поставках вакцины против коронавируса.