Путин указал на необходимость выполнять решения CAS
Москва, 10 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов имеют политическую подоплёку, но их нужно выполнять. Об этом 10 сентября в ходе выступления на Совете по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер напомнил, что срок действия ограничений завершится к концу 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил список санкций в отношении РФ со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и ЧМ до 16 декабря 2022 года.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), под нейтральным флагом и без атрибутики сборной РФ.