Воронеж, 10 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Меру пресечения бывшему врио ректора Воронежского государственного аграрного университета Алексею Попову смягчил Ленинский районный суд Воронежа.

Иванова Ирина Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении Попову домашнего ареста и избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий — речь идёт об общении с участниками уголовного производства по его делу, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщало ИА REGNUM, врио ректора ВГАУ Алексей Попов (занял пост в августе 2020 года) был задержан 11 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он организовал схему по присвоению денег, которые выплачивались сотрудникам в виде премий. С 12 марта Попов находился под домашним арестом.