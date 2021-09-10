Вильнюс, 10 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. На протестный митинг против решения литовских властей ограничить права не прошедших вакцинацию от COVID-19 в Вильнюсе вышло около 4,5 тыс. человек. Об этом 10 сентября сообщает Вильнюсский комиссариат полиции.

Pixabay.com Акция протеста

«Согласно предварительным данным, на митинг вышли около 4,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время акции протеста не было установлено нарушений общественного порядка и никого не задержали.

При этом отмечается, что в связи с митингом правоохранители в стране приведены в состоянии повышенной готовности, из других городов в столицу Литвы направлено подкрепление, а также проводится личная избирательная проверка вызывающих подозрения лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что возможность гибридных инцидентов из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2021» и сложной ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе не исключают власти Литвы.