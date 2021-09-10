Карпач, Польша, 10 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. 10 сентября на лидера Польской крестьянской партии Владислава Касиняка-Камыша было совершено нападение по дороге в ресторан в городе Карпаче, где он принимал участие в Экономическом форуме. Об этом сообщает издание Fakt.

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«На меня напали, удерживали на месте и угрожали убить противники вакцинации. Они называли меня «политической проституткой» и сравнивали с доктором Менгеле. Кроме того, они пригрозили, что если власти заставят делать прививки принудительно, то виновные в таком решении могут быть убиты», — заявил политик журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября в Польше полностью прошли вакцинацию от коронавируса 19 миллионов жителей, что составляет 60% от всего совершеннолетнего населения.