Киев, , 15:04 — REGNUM На Украине уже принят ряд законов, которые запускают важные реформы, но эти процессы не очень активно освещаются на Западе, заявил на конференции 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский пожаловался, что недостаток информации искажает представление Запада об Украине и тех переменах, которые в настоящий момент в ней происходят. Также президент Украины пояснил, почему, по его мнению, стране больше не нужны «стратегические партнёры».

«Мы перешли к новому этапу отношений с важными странами и организациями — есть партнеры, а есть реальные друзья. Мне кажется, Украина уже на другой стадии, когда нам нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья. Партнеры пусть говорят о том, чего нам не хватает, а друзья пусть присоединяются к Украине», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины разработали декларацию о европейской перспективе, и предложили западным странам подписать этот документ. Предполагается, что декларация станет весомым аргументом в деле убеждения Брюсселя. Поддержать вступление Украины в ЕС в настоящий момент обязались Литва, Латвия и Польша.