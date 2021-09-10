Москва, 10 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Выступление российских спортсменов на Олимпийских и Параолимпийских играх в Токио назвал достойным президент России Владимир Путин 10 сентября во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ещё раз поздравляю российских олимпийцев, параолимпийцев, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением», — сказал Путин.

Он добавил, что в качестве следующего шага нужно серьёзно обновить и нарастить возможности инфраструктуры для подготовки спортсменов по олимпийским и параолимпийским видам.

Также президент добавил, что в ближайшее время обязательно встретится с победителями и призёрами Игр.

Напомним, на Олимпийских играх сборная России заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. На Параолимпиаде российская команда стала четвёртой, выиграв 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.