Пенза, 10 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Депутаты Пензенской области одобрили внесение изменений в региональное законодательство с целью предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответсвующая инициатива 10 сентября обсуждалась в Законодательном собрании региона.

moritz320 Ключи от нового жилья

Законопроектом предполагалось внести дополнительную меру господдержки для жителей, являющихся инвалидами на момент подачи заявления о предоставлении жилья в Пензенской области. В частности, молодым людям с инвалидностью из числа детей-сирот должна быть представлена возможность заключить договор социального найма на жилые помещения, расположенные в Пензе по улице Антонова, 56, находящиеся в собственности региона.

«Квартирный фонд, который нам передало Федеральное управление по уничтожению химического оружия, имеет однокомнатные квартиры. По метражу они соответствуют тем категориям, которые связаны с предоставлением жилых площадей детям-сиротам», — заметил врио губернатора Олег Мельниченко.

Есть реальная возможность передать квартиры детям-сиротам, которые являются инвалидами при условии принятия данного закона.

«Прошу законопроект поддержать», — обратился к парламентариям врио главы субъекта федерации РФ.

Депутаты одобрили проект закона. Получение жилья будет осуществляться на основании личного заявления нуждающегося.

В настоящий момент данным правом обладают 29 жителей Пензенской области. Еще один человек достигнет установленного для получения льготы возраста в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области после вмешательства прокуратуры двоим сиротам предоставили жилье. В 2018 и 2019 годах их включили в список нуждающихся в обеспечении жильем, но так и не предоставили его.

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