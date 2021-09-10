Самара, 10 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. 467 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 94 767 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе от COVID-19 всего скончались 3458 человек, в том числе смерть 25 человек констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 80 372 человек, в том числе 263 человека победили эту инфекцию за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 сентября в регионе за сутки выявили 468 носителей коронавируса.