Тбилиси, 10 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Грузии на участке Квешети — Коби, расположенном возле границы с Россией на Военно-Грузинской дороге в Казбегском муниципалитете в крае Мцхета — Мтианети, началось строительство туннеля. Об этом 10 сентября сообщает «Общественное телевидение».

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

По данным журналистов, на церемонии начала работ присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что тоннель будет самым длинным не только в стране, но во всём Закавказье.

«Длина туннеля составит девять километров, и по своим параметрам он не имеет аналогов в мире. Стоимость проекта составит 1,2 миллиарда лари($3,9 млрд). Будет построена и объездная дорога Гудаури, по которой из Тбилиси до Гудаури можно будет добраться за один час», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что строительство туннеля входит в масштабный проект по созданию скоростной автомагистрали коридора Север — Юг. Новый маршрут позволит обойти наиболее опасные участки Военно-Грузинской дороги, на которых зимой сходят снежные лавины. Средства на проект выделили Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.