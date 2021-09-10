Москва, 10 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прошел медицинское обследование после возвращения из сборной России по футболу. Об этом 10 сентября сообщил главный тренер клуба Сандро Шварц.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Стадион «Динамо»

«Фомин вернулся из сборной и прошел обследование. Вчера он уже тренировался в общей группе», — сказал Шварц.

13 сентября «Динамо» дома сыграет с «Нижним Новгородом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПД).

Напомним, 2 сентября Фомин покинул расположение сборной России из-за болей в спине.