Калуга, 10 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 10 сентября в Калуге в рамках рабочей встречи с губернатором области Владиславом Шапшой назвала обеспечение прозрачности проведения предстоящих выборов приоритетными в защите прав граждан. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с губернатором Владиславом Шапшой

По её словам, процедура голосования займет не один день, поэтому для правозащитников были проведены тренинги и семинары, позволяющие им как следует подготовиться к выборам.

«У правозащитников появилась возможность наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн. Это первый опыт, когда мы используем видеонаблюдение в качестве масштабного эксперимента для разрешения возможных жалоб, связанных с нарушениями», — сказала Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила эффективность работы калужских коллег в решении проблем граждан, подчеркнув, что уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников — самый опытный, один из старейших. Она поблагодарила его за то, что основная часть проблемных вопросов граждан решается на месте, подчеркнув, что в столицу из калужского региона приходит жалоб меньше, чем из других областей Центрального Федерального округа.